محافظ الدقهلية يحيل 126 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية، التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 126 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن السنبلاوين وجمصه وتمي الامديد والمنصورة، وميت غمر وبني عبيد ودكرنس والمطرية ونبروه وشربين وميت سلسيل، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي تم ضبطها وكانت المحاضر عبارة عن محاضر نقص وزن ومحاضر تصرف في دقيق ومحاضر عدم إعلان عن اسعار و محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى، ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر غش تجارى ومحاضر عدم وجود شهادات صحية كما تم توجيه 44 انذار لعدد من المخابز لنقص وزن، ونقص مواصفات هذا باضافة لمحاضر تجميع بطاقات تموينية وتم التحفظ علي 25 كجم لحم بلدى و441 كجم منتجات لحوم متنوعة و500 لتر سولار و17 طن اعلاف متنوعة و20 كرتونه حلويات شرقيه وحلويات المولد وزن الوحدة 150 كجم و80 علبة سجائر و6 طن دقيق 72٪ وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.