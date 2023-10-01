المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات وعامين لـ2 آخرين لضبطهما بهيروين فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة كل من حضوريا للاول والثانى وغيابيا الثالث، السجن المشدد لمدة 6 سنوات للمتهم " م.ا.ع" وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتى ألف جنيه وبمعاقبة كل من" م.ح.ع" و" و.ص.س" بالحبس مع الشغل عامين، وتغريم كل منهما مبلغ 10 ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهام الاول بالاتجار فى المواد والثانى والثالث للتعاطى.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 5710 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم الأول وبحوزته مواد مخدرة للاتجار والثانى والثالث للتعاطى بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أنه على اثر تلقى بلاغ من أحد المارة بقيام المتهم الأول " م.ا.ع" عامل بالاتجار فى المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وابصرته يخرج للمتهمين كل الثانى " م.ح.ع" عامل والثالث " و.ص.س" نجار لقافتين لمخدر الهيروين، من كيس بلاستيكى بحوزته فتم ضبطهما، وبفض الكيس حوزة المتهم الأول تبين أنه يحوى على عدد 21 لفافة هيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقر الاول بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، بينما اقر المتهمين الثانى والثالث بإحرازهما المخدر للتعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.