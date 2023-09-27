السجن 5 سنوات لعاطل هدد خطيبته السابقة بصورها على مواقع التواصل بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة العاشرة، بمعاقبة المتهم "م.ا.ا." بالسجن 5 سنوات غيابيا، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتهديد وإفشاء وتسجيل تسجيلات متحصل عليها بطريق غير مشروع.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16683 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بتهديها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ،انه كانت المجني عليها " إ.ع.ع" تربطها علاقة خطوبة بالمتهم " م.ا.ا"عاطل، اللى أنها لم تستمر وفؤجئت بقيامة بتهديها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الواتس اب ، بافشاء صور تخصها وكان تهديده مصحوبا بطلب ممثل في رغبته بإقامة علاقة غير مشروعة معها، علاوة علي قيامه بنشر صورة شخصية لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دون راضاها، وتحرر محضر بالواقعة ، ودلت التحريات علي صحة الواقعة من حساب المتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعرض الواقعة على النيابة باشرت التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.