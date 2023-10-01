اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى الشابو بسوهاج

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:11 م
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى الشابو بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.
 
تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى، 2023  بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ع . ع 36 عاما ) عامل، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الميثامفيتامين" بقصد الاتجار،  حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 31 كيس من الشابو وجوهر الميثامفيتامين وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 

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جنايات سوهاج

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