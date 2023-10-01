اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:24 م
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم على الطريق الزراعى بطما فى سوهاج

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:04 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم على الطريق الزراعى بطما فى سوهاج حادث سيارة نقل - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج بناحية قرية العتامنه دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 2 تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى والجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى.
 
ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بوجود مصادمة على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج ناحية قرية العتامنة ووجود مصابين ومتوفى عقب إصطدام سيارة بمقطورة بتروسيكل تم الدفع بالمعدات اللازمة وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء سيرة سيارة بمقطورة على الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج اصطدمت بتروسيكل على الطريق بناحية قرية العتامنة نتج عن الحادث إصابة م . ع . ع 33 سنة بنزيف في المخ وكسر مفتوح بالساق اليسرى، وإصابة ز . س . ش . 17 سنة بكسر بالفخذ الأيمن وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
 
ونتج عن التصادم أيضا مصرع إ . ر . ع  40 سنة، وتم نقل جثته إلى مشحة مستشفى طما المركزى والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لإجراء شئونها تم الدفع بالمعدات اللازمة إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره من على الطريق وتمت إعادة حركة السير من على الطريق عقب توقفه جزئيا، جرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت جهة التحقيق المختصة شئونها حول الواقعة
 
 

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