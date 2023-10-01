اليوم السابع
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الصحة: استلام نتائج فحص المقبلين على الزواج خلال أسبوعين من إجرائها

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:14 ص
الصحة: استلام نتائج فحص المقبلين على الزواج خلال أسبوعين من إجرائها استلام نتائج فحص المقبلين على الزواج بعد اجرائها خلال أسبوعين
كتب ــ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج من أجل زواج آمن وأسرة سليمة خالية من الأمراض .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: يجب إجراء الفحوصات الطبية قبل 6 أشهر من الزواج واستلام النتائج خلال أسبوعين من إجراء التحاليل، وتتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية.
 
كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج والتي تتمثل في الآتى: - 
 
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.
2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.
3- احرص على إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بـ 6 شهور .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن استلام النتائج الخاصة بالفحص  للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل، وتتم مناقشة النتائج في جلسة سرية تتسم بالسرية والخصوصية لكل من الطرفين، مشيرة إلى أن مواعيد عمل الوحدات من 9 إلى 2 ظهرا.
 
استلام نتائج فحص المقبلين على الزواج بعد اجرائها خلال اسبوعين
استلام نتائج فحص المقبلين على الزواج بعد إجرائها خلال أسبوعين

 


الصحة

المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج



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