السيطرة على حريق أعلى سطح منزل بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحظيرة لتربية الطيور وحجرتين أعلى سطح منزل بناحية نجع الجديان دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة جرجا، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم الحد من انتشاره.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بنشوب حريق بحظيرة بناحية نجع الجديان دائرة مركز جرجا، حيث تبين نشوب الحريق بحظيرة مشيده بالطوب الأبيض ومسقوفه بالعروق الخشبية والبوص ملك المدعو شحات ف ع 28 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وأمتدت النيران لحجرتين مسقوفتين بالأخشاب أعلى سطح منزل مجاور ملك المدعو أحمد ك ا ق 41 سنة موظف ومقيم بذات الناحية.

وتم الدفع بـــ "2" سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده لم ينجــم عــن ذلك ثمة إصابات وإنحضرت التلفيات في إحتراق بعض الأثاث.

وبسؤال مالكي الحظيرة والمنزل أفادا بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحظيرة ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.