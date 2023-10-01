التبديل بين أنواع الكربوهيدرات يساعدك فى منع زيادة الوزن

كتبت إيناس البنا

وجدت دراسة أمريكية نشرت بموقع "nbcnews" أن زيادة استهلاك الكربوهيدرات من الحبوب المكررة والخضراوات النشوية والمشروبات السكرية يرتبط بزيادة الوزن خلال منتصف العمر، في حين أن زيادة الألياف والكربوهيدرات من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات غير النشوية ترتبط بزيادة أقل في الوزن.

ويقول الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة "BMJ" إن معظم هذه الخيارات كانت أقوى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة وزن الجسم، مما يسلط الضوء على الأهمية المحتملة لجودة الكربوهيدرات ومصدرها للتحكم في الوزن على المدى الطويل.

لا يزال دور الكربوهيدرات في زيادة الوزن والسمنة مثيرًا للجدل، حيث قامت دراسات قليلة بتقييم العلاقة بين التغيرات في تناول الكربوهيدرات بمرور الوقت والتغيرات طويلة المدى في وزن الجسم.

ولمعالجة هذه المشكلة، قام فريق من الباحثين الأمريكيين بفحص هذه العلاقة على فترات أربع سنوات، على مدى فترة متابعة إجمالية مدتها 24 عامًا، حيث تستند النتائج التي توصلوا إليها إلى بيانات من 136432 رجلاً وامرأة تبلغ أعمارهم 65 عامًا

وأظهرت النتائج أنه على سبيل المثال، ارتبطت زيادة قدرها 100 جرام يوميًا في النشا أو السكر المضاف بزيادة في الوزن بمقدار 1.5 كجم و0.9 كجم على مدار أربع سنوات، على التوالي، في حين ارتبطت زيادة بمقدار 10 جرام يوميًا في الألياف بزيادة وزن أقل بمقدار 0.8 كجم.



التدبيل بين انواع الكربوهيدرات

زيادة تناول الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة (0.4 كجم أقل زيادة في الوزن لكل 100 جرام/يوم زيادة)، والفواكه (1.6 كجم أقل زيادة في الوزن لكل 100 جرام/يوم زيادة)، والخضروات غير النشوية مثل البروكلي والجزر والسبانخ (3 ارتبط زيادة الوزن الأقل بالكيلو جرام لكل 100 جرام/يوم ارتبط بزيادة أقل في الوزن.

في المقابل، فإن زيادة تناول الحبوب المكررة (0.8 كجم زيادة في الوزن لكل 100 جم/يوم زيادة) والخضروات النشوية مثل البازلاء والذرة والبطاطس (2.6 كجم زيادة في الوزن لكل 100 جم/يوم زيادة) ارتبطت بزيادة الوزن..

وفي مزيد من التحليلات، وجد الباحثون أن استبدال الكربوهيدرات من الحبوب المكررة والخضروات النشوية والمشروبات المحلاة بالسكر بحصص متساوية من الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات غير النشوية كان مرتبطًا بزيادة أقل في الوزن.