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البابا تواضروس يستقبل سفير تشيلى بالقاهرة فى المقر الباباوى

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:03 م
البابا تواضروس يستقبل سفير تشيلى بالقاهرة فى المقر الباباوى البابا تواضروس يستقبل سفير تشيلي بالقاهرة
كتب ـ محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد سفير جمهورية تشيلي في القاهرة السفير روبرتو إبيرت.
 
وقدم قداسة البابا خلال اللقاء نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها حاليًا حول العالم وعن دور الكنيسة الروحي والتنموي، كما تناول الحوار العلاقة الطيبة للكنيسة مع الحكومة والأزهر وكافة الكنائس الأخرى. 
 
ومن جهته أشاد السفير بالروابط القوية التي تربط بين تشيلي ومصر معربًا عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين، وعن أمله أيضًا في وجود كنيسة قبطية في دولة تشيلي قريبًا.
 
 

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