استغلال المعاهد الأزهرية بقرى الوادى الجديد كأروقة لتحفيظ القرآن بالفترة المسائية

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن التجهيز لاستغلال المعاهد الأزهرية بالقرى كأروقة لتحفيظ القرآن الكريم خلال الفترة المسائية وذلك بدعم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ للتوسع فى توفير مكاتب تحفيظ لائقة لأبناء القرى على مستوى مراكز المحافظة ضمن جهود المحافظة لدعم نشر ثقافة حفظ القرآن الكريم لدى أكبر شريحة من الأطفال والكبار على مستوى القرى.