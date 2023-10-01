احذر حرق المخلفات الزراعية بأسيوط.. عقوبات ومحاضر وغرامات مالية تنتظر المخالفين

وضعت محافظة أسيوط، خطة لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية للحد من هذه الظاهرة، وللحفاظ على البيئة من أى انبعاثات ضارة تتسبب فيه الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وذلك فى إطار الاهتمام بالتحسين البيئى والتنموى والمجتمعى.
وفى هذه النقاط نبين الإجراءات التى اتخذتها المحافظة، والعقوبات التى تطبق على المخالفين:
1- التنسيق الكامل بين البيئة وكافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والأجهزة التنفيذية لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن حرق المخلفات الزراعية
2- التواجد الميدانى وتكثيف الحملات الليلية لمنع حرق مخلفات الذرة مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن.
3- ضبط المخالفات عن طريق الحملات المستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع الزراعة لضبط أى حالات حرق للمخلفات
4- توجيه الحملات بصورة دورية ليلاً ونهاراً بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث
5-وضع خطه للاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى وأعلاف عضوية.
6- تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم
7- تكثيف حملات التوعية من خلال الزراعة والوحدات المحلية والبيئة وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق للمخلفات على نفسه وأسرته وتعريفه بإمكانيه فرم المخلفات من خلال المفارم التى توفرها للمحافظة
8- توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.
9-فرض غرامات مالية على المخالفين وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
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