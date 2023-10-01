احذر حرق المخلفات الزراعية بأسيوط.. عقوبات ومحاضر وغرامات مالية تنتظر المخالفين

أسيوط -هيثم البدرى

وضعت محافظة أسيوط، خطة لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية للحد من هذه الظاهرة، وللحفاظ على البيئة من أى انبعاثات ضارة تتسبب فيه الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ، وذلك فى إطار الاهتمام بالتحسين البيئى والتنموى والمجتمعى.

وفى هذه النقاط نبين الإجراءات التى اتخذتها المحافظة، والعقوبات التى تطبق على المخالفين:

1- التنسيق الكامل بين البيئة وكافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والأجهزة التنفيذية لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن حرق المخلفات الزراعية

2- التواجد الميدانى وتكثيف الحملات الليلية لمنع حرق مخلفات الذرة مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن.

3- ضبط المخالفات عن طريق الحملات المستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع الزراعة لضبط أى حالات حرق للمخلفات

4- توجيه الحملات بصورة دورية ليلاً ونهاراً بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث

5-وضع خطه للاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى وأعلاف عضوية.

6- تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم

7- تكثيف حملات التوعية من خلال الزراعة والوحدات المحلية والبيئة وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق للمخلفات على نفسه وأسرته وتعريفه بإمكانيه فرم المخلفات من خلال المفارم التى توفرها للمحافظة

8- توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.

9-فرض غرامات مالية على المخالفين وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة.