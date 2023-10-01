اليوم السابع
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أستاذ جامعى بسوهاج: أطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال إنجازات التعليم

الأحد، 01 أكتوبر 2023 08:30 م
أستاذ جامعى بسوهاج: أطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال إنجازات التعليم الدكتور ممدوح محمد السيد
سوهاج - محمود مقبول

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قال الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، إننى أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية من أجل استكمال الإنجازات التي قد بدأها على أرض الواقع بكل أنحاء مصر وخاصة في مجال التعليم، والذى حظى بإهتمام كبير وغير مسبوق في عهد الرئيس السيسى من خلال الجامعات الجديدة. 
 
 
وأضاف الدكتور ممدوح محمد السيد: وجه الرئيس بضرورة إنشاء جامعة لكل مليون نسمه وهذا أن دل يدل على اهتمام الرئيس السيسى بالعلم والعليم للمواكبة التطور التكنولوجى والعلمى على مستوى العالم كله وتم إنشاء 95 جامعة ما بين جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية وفروع لجامعات أجنبية.
 
وفى النهاية نحن منسوبى الجامعة والجامعات المصرية نطالب الرئيس السيسى بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل إستكمال مسيرة الإنجازات التي تمت في قطاع التعلليم والقطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية من أجل حياة أفضل لكل المصريين، من أجل هذا كله أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة من أجل الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية التي أنطلقت على أرض مصر.
 
 

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