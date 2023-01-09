اليوم السابع
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نصف سكان فنلندا يعارضون نشر قاعدة للناتو في البلاد.. استطلاع رأي

الإثنين، 09 يناير 2023 06:16 م
نصف سكان فنلندا يعارضون نشر قاعدة للناتو في البلاد.. استطلاع رأي حلف الناتو
كتب- وكالات

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أظهرت بيانات مسح، نشرت اليوم الاثنين، وفق قناة MTV  الفنلندية، أن نحو نصف سكان فنلندا المشاركين في استطلاع للرأي، لايؤيدون إنشاء قاعدة عسكرية دائمة لحلف الناتو على أراضي هذه الدولة بعد دخولها في الحلف.

ووفق بيانات المسح، "أظهر الاستطلاع، أن أكثر من 48% يعارضون إنشاء قاعدة عسكرية دائمة للناتو في فنلندا، و39% يؤيدون ذلك (إنشاء قاعدة)".

يشار إلى أن 1009 أشخاص شاركوا في الاستطلاع في الفترة من 27 ديسمبر 2022 إلى 4 يناير 2023، وقد تم إجراؤه عبر الهاتف، وتمثل عينة عشوائية مأخوذة من نظام معلومات السكان الفنلنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عاما.

يذكر إنه في 18 مايو الماضي، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج للانضمام إلى الحلف، وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات هذه الدول إلى الناتو من عدة دول في الحلف.


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