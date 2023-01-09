نائب أردنى لوزير المالية: سأزوجك خالتى حال وصول النمو لـ 2.5%.. فيديو

كتب: أحمد جمعة

رصدت وسائل إعلام أردنية، الإثنين، لقطة طريفة داخل مجلس النواب، بعد تطرق عضو البرلمان الأردني محمد العلاقمة، لاستراتيجية رئيس الوزراء الأردني خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تطبق أي شيء على أرض الواقع والاكتفاء بالتصريحات فقط.

جاء تعليق البرلمان الأردني عقب إحاطة وزير المالية في الحكومة الأردنية محمد العسعس، والتي تناولت خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2023، مشيرا إلى أن الضرائب المفروضة على المواطنين الأردنيين مجحفة، خاصة وأنها تطبق على الفقير قبل الغني وبنسب ثابتة.

وتابع البرلماني الأردني بالقول: "تحدثت في موازنة العام الماضي أن نسبة النمو إذا حققت 2.5% سأقوم بحمل وزير المالية محمد العسعس على كتفي داخل القبة ، وهذا العام أقول إذا حققت نسبة النمو في موازنة 2023 ذات الرقم أي 2.5% فسأزوجك إحدى خالاتي."

وأشار عضو البرلمان الأردنى إلى أن الموازنة تفتقر لزيادة الدعم للمواطن الأردني الفقير، وهذا ما يعني زيادة بنسب الفقر وانعكاساتها الخطيرة محليًا.