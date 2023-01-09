مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بوادى النطرون فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء اليوم الاثنين داخل منزله باحدى قرى مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ق.ع ق 28 سنة مقيم بقرية عزيز التابعة لمركز وادى النطرون.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وكان قد لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم توك توك وتروسيكل بمركز أبو المطامير.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع "خ.ا.خ" أمين شرطة ومقيم مركز إيتاى البارود، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وتوكتوك بطريق سيدى غازى ابو المطامير.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.