محافظ كفر الشيخ: توريد 39807 أطنان من الأرز فى 21 موقعا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، على انتظام عمليات التوريد واستلام كميات الأرز المنتجة من المزارعين والتجار من أبناء المحافظة، خلال الموسم الحالي للتوريد على مستوى المنافذ والمواقع، البالغ عددها 21 منفذاً بمدن وقرى المحافظة.

وقال المحافظ، في بيان له إن إجمالي الكميات الموردة من الارز بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد هذا العام، وحتى اليوم بلغت 39807 طن و 480 كجم، أرز، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان الموجودة بتلك المنافذ، وتم زيادة عدد اللجان لمواجهة زيادة الطلب على التوريد بالمنافذ المختلفة.

وأضاف الهابط ان هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، فتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

و تتنوع أصناف الأرز المصرية المنزرعة بالمحافظات المصرية، في صفاتها و قدرتها على تحمل الظروف المعاكسة وتواكب التحديات التي تواجه المجال الزراعي بصفة عامة و زراعة محصول الأرز بصفة خاصة، فمعظم هذه الأصناف عالية الإنتاجية قصيرة إلى متوسطة العمر مقاومة للأمراض و ذات صفات جودة عالية لتلائم ذوق المستهلك المصري.

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الارز، بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، إن زراعة محصول الأرز تتركز في منطقة وسط وشمال الدلتا، فنجد أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي كبيرة من الأراضي المتأثرة بالأملاح فهي إما أراضي ملحية أو ملحية قلوية و تحتاج مثل هذه الأراضي إلى أصناف أرز تتحمل الملوحة، ومن أصناف الأرز الحديثة، جيزة 178 وجيزة ،179 و هجين مصري واحد، و سخا ،104، وسخا سوبر 300 ، وتجود في تلك المناطق و تتحمل الزراعة في الأراضي الملحية، و تعطى محصول يقارب من 3 – 3.5 طن / فدان، و هذا هو أول تحدى نجح فيه قسم بحوث الأرز في استنباط تلك الأصناف لتلائم الزراعة في الأراضي المتأثرة بالأملاح.