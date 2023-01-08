الشباب والرياضة بكفر الشيخ تفعل غرفة العمليات لمواجهة الطقس وسقوط الأمطار

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأصدر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، تعليماته بتفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة موسم الأمطار، و التي قد تتعرض لها المحافظة مع تغير الطقس وسقوط الأمطار وطوال موسم فصل الشتاء ارتباطا بالتغيرات المناخية فى هذا التوقيت وذلك طبقا للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الإتباع في هذا الصدد .

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على فصل التيار الكهربائي و كل ما يضمن أمن وسلامة المترددين على مراكز الشباب والأندية و إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة مديري الإدارات الفرعية و أكد على التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية مع غرفة عمليات المديرية ومدير المديرية و وكيلي المديرية بأي مستجدات على الفور، و متابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة .

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بضرورة تنظيف أسطح المقرات، والمباني التابعة لها، وتسليك البالوعات، وفتح مواسير صرف المياه و التأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التى تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها.

ويشهد غدا الاثنين، طقس خريفي بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪ ، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.