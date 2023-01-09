محافظ بنى سويف يبحث مع مسئولي شركة البترول مجالات تفعيل دور المسئولية المجتمعية

بنى سويف هانى فتحى

ألتقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، مسؤولي شركة خالدة للبترول، وذلك بحضور المهندس سعيد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أحمد توفيق، خالد معوض بالشركة.

حيث تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعظيم دور المجتمع المدني في الدفع بالخطط التنموية في مختلف القطاعات،من خلال تفعيل المساهمة المجتمعية التي تمثل ركيزة أساسية ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية سواء لشركات القطاع الخاص أو شركات القطاع العام، مؤكدا على أن النهوض بالمجتمع يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل من خلال استراتيجية تنموية محلية عامة لتحقيق التنمية في 6 قطاعات اقتصادية، تشمل الزراعة والصناعة والنقل واللوجستيات والاتصالات، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف النواحي الحياتية.

وأشار المحافظ أن بني سويف من المحافظات السباقة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكوين فريق عمل تنموي يضم كافة شركاء التنمية، لتسريع وتيرة النهوض بكافة القطاعات الخدمية لاسيما القطاعات التي تمس احتياجات المواطن الأساسية، حيث أن المحافظة قد وقعت وثيقة العمل الأهلي لعدد 40 جمعية أهلية وتستهدف أن يصل العدد ل 200 جمعية أهلية في الفترة المقبلة، والتي تمثل خطوة داعمة للتوجه المجتمعي الحالي، لاسيما في تفعيل محاور وأهداف وتحقيق الاستفادة الأكبر من الدفعة التنموية التي سيحدثها التعاون الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبهم أكد مسؤولو الشركة أن المسئولية المجتمعية في مقدمة اهتمامات وفلسفة عمل الشركة ، وأن هذه الزيارة جاءت بهدف الوقوف على الخطة التنموية للمحافظة وسبل التعاون الممكنة بين المحافظة والشركة في مختلف المجالات.