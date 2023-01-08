محافظ بني سويف: إجراء تحقيق في مخالفات وتقصير في العمل داخل الوحدات المحلية

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمات ببعض الوحدات المحلية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة خلال الأسبوع الأول من يناير الجارى، وشملت عدد من القرى بمركز سمسطا، تضمنت :الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية لقرى بدهل ونزلة الديب والعساكرة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة فى قطاع الزراعة والحالة العامة للإشغالات والنظافة وغيرها.وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "، وأعضاء لجان المتابعة ( محمد ربيع، طه سلامة، شريف، محمد رمضان)

تبين من التقرير الذى عرضه أشرف حماد مدير المتابعة، الإشارة إلى بعض الملاحظات التى رصدتها لجان المتابعة خلال المرور الميدانى بمدخل مدينة سمسطا أمام الإدارة الزراعية، ووجود تجمع للقمامة ومخلفات هدم أمام مسجد الفتح وخلف العمارات السكنية، وتراكمات بطريق الشنطور/سمسطا، وأمام فيلا قديمة بشارع متفرع من 26 يوليو، كما تلاحظ وجود إشغالات عبارة عن بروز وإشغالات مخالفة لمحلات ومطاعم ومخبز سياحى، ومياه صرف صحى راكدة بجوار لوحة كهرباء الجهد المتوسط بالعمارات السكنية، علاوة على وجود غرفة تليفونات بدون غطاء بمنطقة مسجد السلام بشارع 26يوليو.

فيما تلاحظ غياب بعض العاملين أثناء المرور على الجمعية الزراعية بقرية بدهل، وغلق الوحدة الزراعية بنزلة الديب فى أوقات العمل الرسمية، فضلا عن وجود صعوبة فى إدخال بيانات الحيازة الخاصة بالمزارعين على جهاز التابليت الخاص بالوحدة الزراعية، لعدم تدريب العاملين بالوحدة بالشكل المطلوب للتعامل مع المنظومة.

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة "بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التى تم رصدها، ودراسة امكانية تنفيذ دورات تدريبية مكثفة للعاملين بالوحدات الزراعية للعمل على جهاز التابليت ومتابعتهم، التحقيق وتحديد المسئولية فى غلق الوحدة الزراعية بقرية نزلة الديب، وعدم وجود عاملين بالوحدة، مع تكليف إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمديرية للمرور على الوحدات الزراعية بنطاق المحافظة، والتأكد من تقديم الخدمات الزراعية للفلاحين بجانب تكليف مسئولى الوحدة المحلية بتلافى الملاحظات والسلبيات الواردة بالتقرير والإفادة بتقرير مصور، مع تكثيف المرور الدورى على الشوارع وتكليف مسئولى الإشغالات والبيئة بالمرور الدورى على شوارع المدينة واتخاذ اللازم حيال المخالفين، وكذا التنسيق مع شركة مياه الشرب لعمل الصيان اللازمة لأعمال الصرف بالعمارات السكنية، وإزالة الحشائش خلف العمارات والقضاء على تسريب مياه الصرف الصحى.