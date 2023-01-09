كثافات مرورية بالطرق والمحاور الرئيسية فى الشرقية بسبب الأمطار

الشرقية - فتحية الديب

شهدت حركة السير كثافات مرورية مرتفعة على المحاور المرورية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الإثنين؛ بسبب تراكمات مياه الأمطار مع مطالع ومنازل الكباري نتج عنه تباطؤ حركة السير على الطرق.

وشهد طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان بالقرب من جهاز المدينة، تكدسات مرورية متحركة، كما شهد طريق بلبيس – العاشر من رمضان أمام نزلة الكوبري العلوي تكدسات مرورية معتادة.

وشهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مساء الأحد، سقوط ثلوج على أنحاء متفرقة بالمدينة؛ وذلك بعد موجه من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لمواجهة موجة تقلبات الطقس وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط مياه الأمطار.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الصرف الصحي لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي وصولًا إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، ومراجعة أعمدة الكهرباء بالمدن والقرى؛ لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء، بالإضافة إلى تجهيز سيارات شفط المياه، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على سلامة الجسور بجميع المصارف، وذلك طوال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.