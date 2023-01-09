قوى مناعتك وحارب البرد.. إليك 5 أطعمة غنية بالزنك أبرزها البيض

كتبت ميرفت رشاد

أظهرت بعض الدراسات أن مكملات الزنك قد تقصر مدة أعراض البرد، ما نعرفه عن الزنك هو أنه معدن أساسي يشارك في العديد من وظائف التمثيل الغذائي المهمة ، بما في ذلك دعم نظام المناعة الصحي، وشفاء الأنسجة التالفة، ونمو الخلايا ، وبناء البروتينات، وهناك طرقًا يمكنك من خلالها دعم وتقوية جهاز المناعة لديك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فالزنك موجود في الدجاج والحمص والزبادي وتناوله يجعلنا أقوياء وصحيين وأقل عرضة للإصابة بأمراض الشتاء وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

ماذا عن تناول مكملات الزنك؟

تناول الكثير من الزنك من خلال المكملات الغذائية يمكن أن يسبب الغثيان والصداع والدوخة والقيء وفقدان الشهية مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الزنك إلى انخفاض وظائف المناعة ، وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد، أفضل رهان لك هو الحصول على الزنك من الطعام .

إليك أفضل المصادر الطبيعية تمنح جهازك المناعي الوقاية من المرض:

1 - المحار

على الرغم من أن سرطان البحر والسردين والأسماك الأخرى أو المحار يمكن أن تكون مصادر جيدة للزنك، إلا أن طبق من ستة محار شرقي 33 ملليجرام من الزنك، هذا أعلى بكثير مما توصي به Mayo Clinic من حيث تناول الزنك يوميًا، وهو 11 ملليجرام للرجال و8 ملليجرام للنساء.

2 - اللحم

بالنسبة لأولئك الذين يحبون شريحة لحم جيدة أو برجر، فإن اللحم البقري يوفر كمية كبيرة من الزنك الأسبوعي، حصة 100 جرام من لحم البقر المشوي، على سبيل المثال، توفر 3.7 مجم من الزنك بالإضافة إلى 27.7 جرام من البروتين المشبع وبناء العضلات.

3 - حبوب الإفطار

غالبًا ما يتم تدعيم حبوب الإفطار بالزنك وهي مصدر رئيسي للزنك ، تحتوي Cheerios متعددة الحبوب ، على سبيل المثال، على 14.2 ملليجرام من الزنك لكل كوب واحد

4 - البيض

يحتوي بيضتان كبيرتان على ما يقرب من 2.5 ملليجرام من الزنك ، مما يعني أنه يمكنك تناول عجة واحدة غنية بالمناعة، ومن المثير للاهتمام أن الدراسات تشير أيضًا إلى أن الزنك في البيض العضوي يمكن أن يكون أعلى من نظائره غير العضوية.

5 - صدور دجاج

إذا كنت تبتعد عن اللحوم الحمراء ، فإن الدجاج يعد خيارًا جيدًا ، خاصة إذا كنت تقترن وجبتك بالحبوب الكاملة أو الفاصوليا أو مصادر الزنك الأخرى، صدر دجاج منزوع الجلد يزن حوالي 86 جرامًا يحتوي على حوالي 0.86 ملليجرام من الزنك.