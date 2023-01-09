فريق طبى للكشف على الموظفين بجامعة الإسكندرية فى حملة 100 مليون صحة

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت كلية العلوم جامعة الإسكندرية الفرق الطبية لتقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك لإجراء الكشف الطبي عن الاعتلال الكلوي شاملة تحليل سكر عشوائي وكوليسترول ودهون ثلاثية ودهون نافعة ودهون ضارة ووطائف الكلى، وذلك باستراحة أعضاء هيئة التدريس بمبنى الكلية بالشاطبى.

شارك عدد كبير من العاملين بالكلية فى المبادرة وتوقيع الكشف الطبى عليهم ومنحهم الاستشارات الطبية اللازمة وإجراء تحويلات للمستشفيات فى حالات الطوارئ، والتى تستدعى تدخل طبى.

فى سياق آخر، عقد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعا مع مساعدي وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وذلك على أعقاب قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الماضى باختيار مساعدين لوكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث لإعدادهم وتأهيلهم للقيادة في المستقبل.

وأكد "الغندور" خلال الاجتماع ان جامعة الإسكندرية حريصة على اختيار قيادات شابة لتحقيق استراتيجية الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة لدعم الكوادر الشبابية ومنحهم الفرصة للالتحام بأرض الواقع وكيفية القدرة علي اتخاذ القرارات القرارات المختلفة من خلال تواجدهم بجوار وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث واطلاعهم على اللوائح والقوانين الجامعية وقانون تنظيم الجامعات.

وأشار الغندور إلى أن اختيار تلك القيادات الشابة يأتي لتحقيق التكامل والتضافر بين القيادات الحالية لجامعة الإسكندرية والكوادر الشبابية بالكليات ومعاهد الجامعة، لتهيئة البيئة الجامعية في المستقبل واكتشاف الطاقات والإبداعات الكامنة التي يمتلكها الكوادر الشبابية بجامعة الإسكندرية، ولفت الغندور أن هذا البرنامج القيادي يستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية لكى تكون مؤهلة للعمل الجامعي، والإداري، وخدمة المجتمع، من خلال تدريبهم على أعلى مستوى باستخدام أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة كافة التحديات.