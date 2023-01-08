عمر المصري من جامعة الإسكندرية يحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز

الإسكندرية - أسماء على بدر

فاز الطالب عمر المصرى بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، بالميدالية الذهبية فى بطولة الفردى العام رجال فى بطولة الجمهورية للجمباز، كما فاز فى البطولة الميدالية البرونزية على جهاز الحركات الأرضية، الميدالية الذهبية على جهاز حصان الحلق، الميدالية الفضية على جهاز الحلق، الميدالية الفضية على جهاز حصان القفز، الميدالية الفضية على جهاز المتوازى، الميدالية البرونزية على جهاز العقلة.

وكان قد فاز الطالب عمر العربى بـ 5 ذهبيات وفضية فى بطولة إفريقيا للجمباز المشارك فيها ضممن دول أفريقية مشاركة بالبطولة، وهو يدرس بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية إختار رياضة الجمباز منذ صغره وحصل على العديد من البطولات والمراكز الرياضية المتقدمة.

وقال عمر العربى أن البطولة الأفريقية كانت بالنسبة له تحدى كبير لأنه لم يأخذ وقت كبير للاستشفاء العضلى من بطولة البحر المتوسط التى أقيمت مؤخرا ولكن كان تحدى كبير للفوز بالذهبية وسط فريق ومدربين مميزين استطاعوا تأهيله وحمايته من الإصابات ورفع اسم وعلى مصر فى البطولة وحقق إنجاز كبير خاصة أن المنافسين كانوا أقوياء وفاز بذهبية جهاز المتوازى، حصان قفز، جهاز الحلق، حركات أرضية، فرق عام، وفضية فردى عام.

واضاف أنه استطاع أن يتغلب على اقوى منافس له وهو الجزائر، كما أنه هناك منتخبات قوية مثل المغرب والسنغال وتفوق عليهم واحرز المركز الأول.

وعن بدايته فى الجمباز، قال إنه التحق برياضة الجمباز وهو فى سن الـ 6 سنوات وبدأ فى الاحتراف فى سن الـ 9 سنوات وبدء بعدها الالتحاق بالبطولات الرياضية وكان لديه مؤهلات للالتحاق بالجمباز، وسط تشجيع من والدته التى كانت أكبر مشجع له فى حياته واستطاعت تحفيزه حتى وصل إلى المركز المميز الذى وصل إليه الآن.