فريق النيابة الإدارية بأسيوط يعاين عقار أسيوط المنهار بحى غرب

انتقل فريق من النيابة الإدارية بأسيوط، القسم الثانى برئاسة المستشار عمرو سلطان وإشراف المستشارة رانيا الأبرق، اليوم الاثنين، لمعاينة موقع حادثة العقار المنهار بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط، والذى اسفر عن وفاة 7، وإنقاذ شخصين من تحت الأنقاض، وذلك بناء على تكليفات المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق فى الواقعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.

عاين فريق النيابة الادارية برئاسة المستشار عمرو سلطان، واللجنة المشكلة من أساتذة بكلية الهندسة جامعة أسيوط والإسكان، والديوان العام موقع العقار المنهار وبعض المنازل المجاورة بالمنطقة لبيان سلامتها الانشائية وكتابة تقرير عن الواقعة ومعرفة ملابسات الحادث، كما استمع فريق النيابة إلى شهادة بعض الأهالى من سكان المنطقة، والمنازل المجاورة للعقار لمعرفة تداعيات وملابسات الواقعة واستكمال التحقيقات فى القضية.

كانت محافظة أسيوط، قد شهدت أمس الأحد، حادث انهيار منزل مكون من 5 أدوار مأهول بالسكان مما تسبب فى وفاة 7 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، بعدما استمرت أعمال الانقاض إلى 16 ساعة متواصلة.