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المستشار عبد الوهاب نجاتي وشيماء أبو النصر يحسمان انتخابات نادي النيابة الإدارية بأسيوط

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:47 م
المستشار عبد الوهاب نجاتي وشيماء أبو النصر يحسمان انتخابات نادي النيابة الإدارية بأسيوط انتخابات - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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أسفرت انتخابات التجديد الكلي لانتخابات نادي مستشارى النيابة الإدارية بأسيوط عن فوز المستشار عبد الوهاب نجاتي برئاسة النادي.
 
وعلي مقعد المستشارين أسفرت الانتخابات عن فوز المستشارين ياسر لطفي، وعمرو سلطان، وعلاء باهي، والمستشار شيماء أبو النصر، وعن مقعد رؤساء النيابة، فاز المستشار أحمد السمين، ومحمود عبد الغفار، وهاله متولي، وعن مقعد وكلاء النيابة، فاز كلا من  المستشار محمد مخلوف، ومحمود خميس، وأسامه محروس.
 
يذكر أن الانتخابات جرت اليوم تحت إشراف المستشار جمال عكاوي وباسم زخاري ومحمود جعفر وشادي فيكتور وأحمد عبد الحافظ. 
 
 
 

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