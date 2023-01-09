كتب أحمد علوى

أدانت فرنسا اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان أوردته قناة "فرانس 24" دعم باريس للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.. مشددا في الوقت ذاته على أن احترام المؤسسات الديمقراطية في البرازيل أمر ضروري.

وقال لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، إن ما حدث في العاصمة أعمال همجية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحث رعاياها بالبرازيل بتجنب أماكن المظاهرات .

وكان حزب رئيس البرازيل، قال إن ما يجري حاليا من اقتحام أنصار رئيس البرازيل السابق للبرلمان البرازيلي ضد الديمقراطية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.