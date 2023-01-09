وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان أوردته قناة "فرانس 24" دعم باريس للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.. مشددا في الوقت ذاته على أن احترام المؤسسات الديمقراطية في البرازيل أمر ضروري. 

 