رئيس الكونجرس البرازيلي: أرفض المناهضين للديمقراطية

كتب أحمد عرفة

قال رئيس كونجرس البرازيل، إنه يرفض المناهضين للديمقراطية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يقتحمون البرلمان.

و يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، زيارة الأرجنتين في أول زيارة رسمية له إلى الخارج، نهاية شهر يناير الحالي على أن تكون زيارته الثانية إلى الولايات المتّحدة.

وذكر مصدر رئاسي برازيلي، وفقا لراديو مونت كارلو الدولي، الأربعاء، أن دا سيلفا سيسافر إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) والتي تُعقد يومي 23 و24 يناير الجاري.

وأضاف المصدر أنّ الزيارة الخارجية الثانية للولا ستكون إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي خلالها مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لكنّ موعد هذه القمّة "لم يحدّد بعد".

ومن المقرّر، أن يزور لولا الصين، الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل، وستتمّ هذه الزيارة بعد مارس المقبل.. وسيزور الرئيس البرازيلي البرتغال من 22 ولغاية 25 أبريل.