اليوم السابع
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عودة "رحلات بدون سراويل" إلى مترو لندن بعد توقف عامين بسبب كورونا

الإثنين، 09 يناير 2023 02:20 م
عودة "رحلات بدون سراويل" إلى مترو لندن بعد توقف عامين بسبب كورونا بدون سراويل
كتبت رباب فتحى

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شهد مترو لندن عودة "الرحلات بدون سراويل" بعد توقف عامين بسبب وباء كورونا، حيث تجرد سكان لندن من سراويلهم أمس الأحد فى التقليد السنوى.
 
وقالت صحيفة "إيفينج ستاندرد" البريطانية إن الحدث السنوي المعتاد توقف منذ عام 2020 بسبب الوباء ولكن يوم الأحد ، عاد سكان لندن للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة في العاصمة.
 
وفي الصور ، ارتدى بعض سكان لندن أزياء رسمية للحدث وهم يرتدون سترات وربطات عنق وأحذية أثناء تنقلهم في مترو الأنفاق.
 
وشهد الحدث تخلي الناس عن سراويلهم وخلع ملابسهم للاحتفال بالحدث الذي نظمته مؤسسة "ذا ستيف أبر ليب" هذا العام.
 
وبدأ الحدث لأول مرة كجزء من فاعلية "رحلات بدون سراويل فى مترو الأنفاق" التى دشنته شركة فورم إيفريوير في نيويورك في عام 2002 وأصبح منذ ذلك الحين حدثًا عالميًا.
 
 
ووجهت صفحة الحدث على "فيس بوك" في لندن المشاركين إلى التجمع في الشارع مرتدين "ملابس شتوية عادية" قبل توجيه الناس في مجموعات للسير إلى المحطات القريبة حيث يمكنهم بعد ذلك خلع سراويلهم.
 
وعلى الصفحة ، أعلن أكثر من 100 شخص أنهم ذهبوا إلى الحدث بصور تظهر مجموعة واسعة من الشخصيات المشاركة في الحدث.

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