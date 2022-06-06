جارديان: اضطراب شديد فى حركة مترو لندن اليوم بعد إضراب 4 آلاف موظف 24 ساعة

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت شركة النقل في لندن الركاب من توقع حدوث "اضطراب شديد" في خطوط المترو يوم الإثنين، حيث من المقرر أن يشارك 4000 من موظفي المحطة، في إضراب لمدة 24 ساعة سيؤدي إلى إغلاق جزء كبير من الشبكة.

وقالت هيئة النقل بلندن، إنه ستكون هناك مشاكل عبر جميع الخطوط، من بداية الخدمة يوم الإثنين حتى الساعة الثامنة صباحًا يوم الثلاثاء، مع فتح عدد محدود من المحطات. ونصحت بعدم التنقل عبر المترو طوال تلك الفترة "إلا إذا لزم الأمر".

دعت نقابة عمال النقل إلى الإضراب احتجاجًا على خطط لإلغاء 600 وظيفة لخفض التكاليف. سيشترك فقط موظفو محطة مترو أنفاق لندن ، بدلاً من أعضاء النقابة البالغ عددهم 10000 الذين خرجوا في مارس.

وقالت مصادر قريبة من النقابة إن حجم الإضرابات يعني أن شبكة المترو بأكملها يجب أن تغلق لأسباب تتعلق بالسلامة. وقالت هيئة النقل بلندن: "السلامة هي أولويتنا القصوى وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على تشغيل أكبر عدد ممكن من الخدمات لعملائنا بأمان."

وتم بالفعل إغلاق بعض محطات المترو مؤقتًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في اليوبيل البلاتيني بسبب عدم عمل الموظفين لساعات إضافية كجزء من إضراب منفصل والذي بدأ يوم الجمعة ومن المقرر أن يستمر حتى 10 يوليو.

ويعني إجراء يوم الاثنين أن العديد من المحطات - خاصة تلك الموجودة في وسط وجنوب لندن - سيتم إغلاقها ، في حين أن تلك التي يمكن فتحها قد تفتح لفترات محدودة فقط. وقالت هيئة النقل إن الوضع من المرجح أن يتغير على مدار اليوم ، اعتمادًا على ما إذا كان لديها عدد كافٍ من الموظفين لإبقاء المحطات مفتوحة بأمان.

وقالت صحيفة "الجارديان" إنه إذا لم يتمكن العملاء من تجنب التنقل بالمترو يوم الإثنين ، يُنصح باستخدامه بعد الساعة 8 صباحًا وإكمال الرحلات بحلول الساعة 6 مساءً. لا تتأثر الحافلات وخدمات هيئة النقل الأخرى بالإضراب وستعمل ، ولكن من المتوقع أن تكون أكثر ازدحامًا من المعتاد. سيتم تشغيل خط إليزابيث الذي تم افتتاحه حديثًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

تجادل هيئة النقل في لندن بأنها بحاجة إلى المضي قدمًا في تغييرات التوظيف لتقليل تكاليف التشغيل ، مع استمرار انخفاض الإيرادات بشكل حاد منذ بداية الوباء وما زالت لندن تعتمد على تمويل الخزانة الإضافي في حالات الطوارئ لتحقيق التوازن في السجلات. وقالت هيئة النقل في لندن إن الحكومة أمرتها بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية لعملياتها بحلول أبريل 2023.