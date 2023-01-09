عافية مصر.. إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى ملف الصحة (إنفوجراف)

استعرضت الدكتورة هالة صلاح، المستشارة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أبرز وأهم ما قدمه التحالف في مجال الصحة، والخدمات الصحية المقدمة، بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع الأهلي، في إطار الاهتمام الكبير بقطاع الصحة.



إنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى ملف الصحة





دور التحالف فى ملف الصحة

جهود التحالف

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في ملف الصحة تم العمل من خلال 3 آلاف جمعية قاعدية، و310 معامل و320 صيدلية و60 مستشفى متخصص، بالإضافة إلى الكيانات البحثية المختلفة"، لافتة إلى أنه تم تقديم خدمات صحية مختلفة إلى 5 ملايين مواطن بتكلفة تصل 4.9 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالصحة على رأس الأولويات، تحسين مؤشرات الصحة، وكانت الفئات المستهدفة من خدمات التحالف جميع الفئات داخل المجتمع بداية من المرأة والأطفال وذوي الهمم،

وحول حصاد عام 2022 في مجال الصحة قالت الدكتورة هالة صلاح: "من أهم الأنشطة التي قدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، القوافل الطبية وهي نوعين الأول قوافل طبية علاجية وقوافل توعوية.. حيث تم تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه، وكانت قوافل شاملة، يجلس الفريق لمدة 4 أيام ويقدم العلاج اللازم، وخلال هذه القوافل كان الأهالي يشعرون بالامتنان والفرحة خاصة في المناطق الريفية والحدودية.. حيث أنها خدمة طبية في صورة قوافل شاملة ومتخصصة.. وهناك من كان يحتاج للتواصل بأحد مؤسسات التحالف والنقل للمستشفيات وتقدم الخدمة، وفق قوافل العلاج الجاد.. وكان هناك قوافل لها جانب توعوي.. في إطار توعية صحية للأسرة والأم عن التغذية السليمة، وحماية الأطفال من الأمراض.. الوقاية خير من العلاج، حيث تم الوصول إلى 2.5 مليون مواطن، من خلال التوعية الصحية والثقافة الصحية.

وأشارت المستشارة الطبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي: "تم الاستفادة من 60 مستشفي متخصصة في مجالات مثل القلب والأورام وعلاج أمراض الكبد، حيث تم تقديم الخطة العلاجية إلى.. 1.930 مليون مواطن"، موضحة أن المراكز الصحية لها دورا كبيرا في دعم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي.. ودعم المستشفيات بـ 110 مليون جنيه للمستشفيات الحكومية والجامعة، وهناك أنشطة أخري لتقديم علاج دوري ومستلزمات طبية وتكفل الأسرة والأجهزة التعويضية، بتكلفة 400 مليون جنيه، في إطار الاهتمام بالمجال الصحي.

وتابعت: "مرض الأورام كان ملفا مهما في التحالف.. خلال الفترة السابقة تم تقديم خدمات طبية لمرض الأورام بإجمالي 1.93 مليون خدمة، بتكلفة مليار و635 مليون جنيه مصري.. وأمراض القلب تم الوصول إلى 87 ألف مستفيد بتكلفة 875 مليون جنيه مصري"، مشيرة إلى أن هناك دعم للقطاع الطبي بصورة غير مباشرة من خلال رفع القدرة للأطباء وأطقم التمريض والفنيين، وعي بدور البحث العلمي في تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة.

وقالت الدكتورة هالة صلاح: سقف الطموح في 2023 مرتفع ونواصل العمل ونقدر نوصل إلى 6 ملايين مواطن وتقدم الدعم للمستشفيات بتكلفة 600 مليون جنيه وهو دور فعال للتحالف".