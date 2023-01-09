ضبط 5.5 طن سمن مجهولة المصدر ونصف طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية من الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين.

أسفرت جهود الحملة ضبط مخزن سلع غذائية بمركز طنطا والتحفظ على عدد( 5500) كجم خمسة طن ونصف طن صفائح سمن مجهولة المصدر، وضبط محل بيع مواد غذائية (بقال تموينى) بمركز طنطا والتحفظ على عدد( 161) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بمركز قطور والتحفظ على ( 120) كرتونة سمنة مجهولة المصدر، وضبط مخزن أعلاف والتحفظ على عدد( 500) كجم نصف طن شكائر علف حيوانى منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء.

وحررت الحملة ( 21 ) محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للجمهور بداخل محلات بيع الأغذية، و(2) محضر بيع بأزيد سجائر، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحررت محاضر جنح بالوقائع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.