ضبط أجولة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملة تموينية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، جهودها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز لضبط الأسواق ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين الصف حملة على الأسواق والأنشطة التجارية، أسفرت عن ضبط 10 أجولة دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وضبط 150 باكو معسل البرج لبيعهم بأزيد من السعر وبدون فواتير، وضبط 50 علبه سجائر لبيعهم بأزيد من السعر وبدون فواتير، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر غلق بدون إذن لمحلات بقالة تموينية، وتحرير محضرين عدم إعلان أسعار لأنشطة تجارية، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، وذلك برئاسة أحمد شافعى مدير إدارة تموين الصف.

كما شنت إدارة تموين السادس من أكتوبر، حملة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 10 محاضر مختلفة من مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وذلك برئاسة سامية إسماعيل مدير الإدارة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين في شن الحملات على المحال والمخابز والبدالين التموينين والتعامل الحازم حيال المخالفات.

ووجه اللواء أحمد راشد، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار السلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى، لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.