صعود بورصات الخليج بجلسة الإثنين باستثناء هبوط سوق أبو ظبى بنسبة 0.3%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.274% خاسرًا 27.77 نقطة ليغلق عند مستوى 10102.44 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.05% رابحًا 110.27 نقطة ليغلق عند مستوى 10647.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.52% رابحًا 99.65 نقطة ليغلق عند مستوى 19304.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 136.6 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.87%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.66%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.46%، فيما تراجع قطاعي الإعلام والترفيه، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.31%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 171 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 5.41%، ثم سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 5.08%، وتراجع 39 سهمًا على رأسها سهم "ريدان" بنسبة 2.98%، ثم سهم "العربي" بنسبة 2.20%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 1.78%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 189 مليون سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحًا 24.36 نقطة ليغلق عند مستوى 7165.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحًا 29.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7958.59 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحًا 11.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5542.79 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.49% رابحًا 28.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5710.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 106 مليون سهم بقيمة 31.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8251 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 4.99%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.7%، يليه قطاعي البنوك والمنافع بنسبة 0.56%، 0.55%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات، والسلع الاستهلاكية، والصناعة بنسبة 0.78%، 0.71%، 0.56%، على التوالي.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.59% رابحًا 19.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3321.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.7 مليون سهم محققة ما قيمته 249.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5036 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.9%، يليه قطاعي الصناعة والخدمات المالية بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاعي الخدمات، والاتصالات بنسبة 0.77%، 0.53%، على التوالي.

وزاد 17 سهمًا على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 4.65%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.10%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة مزايا القابضة بنسبة 5.98%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.83%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 118.8 مليون ورقة بقيمة 81.9 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.08% رابحًا 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1889.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 628.7 ألف سهم بقيمة 110.6 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعو سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 1.48% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.21%، 0.33%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 51.18% بضغوط هبوط سهمي صندوق عهدة بنك الإسكان العقارية، وشركة عقارات السيف بنسبة 2.90%، 1.84%، على التوالي، وهبط سهمي بنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 0.79%، 0.76%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.274% خاسرًا 27.77 نقطة ليغلق عند مستوى 10102.44 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.559 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 265.6 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 13871 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.41%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاعات الاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة بنسبة 3%، 0.63%، 0.52%، على التوالي.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 3.11%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 3.07%، ثم سهم "شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 2.94%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 7.5%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 6.25%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 257.7 مليون درهم.