هبوط الأسهم السعودية والكويتية والقطرية بجلسة الأربعاء.. وصعود دبى والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.21% خاسرًا 129.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10531.90 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.263% خاسرًا 26.98 نقطة ليغلق عند مستوى 10237.18 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.02% رابحًا 0.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3329.41 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.25% رابحًا 4.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1891.71 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية " تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية " تاسي "، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.21% خاسرًا 129.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10531.90 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.2% خاسرًا 235.58 نقطة ليغلق عند مستوى 19323.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 242.4 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.49%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.42%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.26%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.99%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية وحيدًا بنسبة 1.12%.

وقفز 36 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 6.44%، ثم سهم "أمريكانا" بنسبة 5.57%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 5.16%، وتراجع 177 سهمًا على رأسها سهم "العربي" بنسبة 4.82%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 4.11%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 4.08%، فيما تصدر سهم "أمريكانا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 361.5 مليون سعودي.



بورصة أبو ظبى وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.263% خاسرًا 26.98 نقطة ليغلق عند مستوى 10237.18 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.583 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 248.8 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 12205 صفقة.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.28%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 6.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.75%.

وارتفع 31 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 14.84%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 10.24%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 6.58%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 4.97%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 4.92%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 2.69%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 231 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% خاسرًا 51.48 نقطة ليغلق عند مستوى 7082.68 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.78% خاسرًا 61.42 نقطة ليغلق عند مستوى 7853.39 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% خاسرًا 28.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5516.71 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.48% خاسرًا 26.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5636.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 156.9 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8480 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.45%، ثم قطاعي الاتصالات، والمواد الأساسية بنسبة 1.15%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.73%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.54%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.43%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية، والتأمين بنسبة 0.97%، 0.95%، 0.08%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.62% خاسرًا 67.88 نقطة ليغلق عند مستوى 10845.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.6 مليون سهم بقيمة 351.7 مليون ريال عبر تنفيذ 12503 صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.02%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.2%.



بورصة دبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحًا 0.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3329.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 107 مليون سهم محققة ما قيمته 220.3.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5271 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.4%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.81%.

وزاد 16 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 4.56%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.43%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها بنك دبي التجاري بنسبة 3.92%، ثم سهم تعاونية الاتحاد بنسبة 2.30%، فيما تصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 31.3 مليون ورقة بقيمة 38 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحًا 4.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1891.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 736 ألف سهم بقيمة 163.5 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 23.09% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، بنك السلام، بنك البحرين والكويت، والمؤسسة العربية المصرفية بنسبة 2.92%، 2%، 1.41%، 0.74%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.42% مدفوعًا بصعود سهم إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 26.51% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.21%.