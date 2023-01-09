صحة الأقصر: بدء نقل المعدات إلى مركز الزينية لتشغيله تجريبيا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم البدء فى نقل المعدات والأجهزة للتشغيل التجريبي لمركز الزينية المتميز، للبدء في إجراءات نقله لتبعية الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور أحمد شفيق مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر، والدكتور أحمد حماد مدير الرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وفى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة ولائقة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة، وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم الاتفاق على تشغيل المراكز الثلاثة المتميزة، وهي مركز العشي بالزينية، و مركز الكيمان بأسنا و مركز الضبعية بالقرنة وتسليمها لهيئة الرعاية الصحية تباعاً، وذلك للاستجابة لرغبة الأهالى وتيسيرا علي المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والطبية المتميزة، وتمت أعمال اللجنة بحضور العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية والدكتور عصام عصمت مدير الإدارة الصحية بالزينية.

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية على مدار اليومين الماضيين بحاجر المريس التابعة لإدارة الطود، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- "الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر" حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه خلال القافلة قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، حيث أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.



بدء نقل المعدات والأجهزة للتشغيل التجريبى لمركز الزينية



متابعة بدء نقل المعدات والأجهزة للتشغيل التجريبى لمركز الزينية