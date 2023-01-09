"سياحة أسوان" تنتعش بالرحلات الخارجية والداخلية.. فيديو وصور

أسوان- صلاح المسن

تشهد مدينة أسوان، انتعاشة فى القطاع السياحى بعد زيادة التدفقات السياحية الداخلية والخارجية، كما تشهد الفنادق الثابتة والفنادق العائمة بمدينة أسوان، ارتفاعا ملحوظا فى معدلات الإشغالات، وكذلك تتوافد المجموعات السياحية على زيارة معبدى أبو سمبل والحديقة النباتية ومتحف النوبة، بالإضافة إلى الجولات النيلية، ومختلف المقاصد السياحية بأسوان.

وتعتبر أسوان مقصداً سياحياً للسياحة الخارجية والداخلية، وتحرص الأفواج السياحية على زيارة أسوان بإعتبارها من أهم المقاصد على خريطة السياحة الدولية لتميزها بتنوع المنتج السياحى .

كما تقوم الأجهزة التنفيذية بأسوان، بمتابعة تنفيذ تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتلافى الملاحظات والظواهر السلبية خلال الموسم السياحى الحالى، والمرور على عربات الحنطور من أجل متابعة الإلتزام بإحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها، وأيضاً إلتزام صاحبها بقواعد السير والوقوف، مع ربط ذلك بالترخيص للعربات، وبتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والإشغالات والحواجز والإستندات أولاً بأول، مع نشر سلات وصناديق القمامة، بجانب أعمال التشجير والدهانات والأسوار والأرضيات، علاوة على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، فضلاً عن الإسراع فى ربط الخطوط والشبكات الجديدة بعد إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والاهتمام بالمراسى السياحية وحركة سير الأفواج السياحية والزائرين دون تعارض ذلك مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل الجارية، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد، بجانب تركيب بانرات توضح التصميمات والشكل النهائى لهذه المشروعات .

كما كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإستمرارية فى مشروع إحلال وتجديد السيرفيس من خلال سيارات المينى فان المكيفة " 7 راكب " بدلاً من عربات التوك توك المرخصة، وأيضاً عربات الحنطور والتاكسى " 7 راكب " من أجل توفير وسائل النقل الجماعية الحضارية للمواطن الأسوانى، وللزائرين من السياحة الدولية والداخلية، كما يشهد السوق السياحى القديم إنهاء أعمال تركيب اليافطات للمحلات بشكل موحد فى المراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع تطوير السوق السياحى بطول 2400 متر، على أن تقوم الشركة المنفذة بتركيب المظلات الخشبية والأسقف، وباقى أعمال التطوير فى المرحلة الرابعة للحفاظ على الشكل الجمالى لهذا المقصد السياحى والتجارى الهام .



اسوان



اسوان



المراكب النيلية



الحنطور



اسوان



اسوان