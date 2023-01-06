"إعادة تقييم الفنادق".. تسلسل زمنى يرصد أبرز الإجراءات التنظيمية بقطاعى السياحة والآثار

كتب محمد أسعد

شهدت الفترة الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية فى قطاعي السياحة والآثار، كان لها تأثير جيد على قطاع السياحية، نستعرضها في السطور التالية:

23 يناير 2022: قرار وزير السياحة والآثار بإلزام المنشآت الفندقية والسياحية (شرم الشيخ كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى المنظمات الدولية أوالمحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء (بلغ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة خضراء 132 فندق، كما بلغ عدد مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء 40).

26 فبراير 2022: قرار وزير السياحة والآثار بإلزام المنشآت الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت بها (تم الانتهاء من توصيل الألياف الضوئية لـعدد 135 فندق في القاهرة الكبرى وشرم الشيخ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة رفع كفاءة سرعة الإنترنت في الفنادق التي تشمل 151 فندق).

6 أبريل 2022: موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيم الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية وتطبيقها بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.

26 أبريل 2022: قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة.

22 مايو 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1785 لسنة 2022 بتعيين نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشئون الأثرية لمدة عام.

22 مايو 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1800 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، والقرار رقم 1803 لسنة 2022 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة.

22 مايو 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، برئاسة وزير السياحة والآثار، في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد.

يونيو 2022: الانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة للتصنيف (New Hotel Criteria) في محافظة جنوب سيناء لعدد 144 فندق في التشغيل في فترة التقييم، وتخفيض درجة النجومية لعدد 64 فندق.

30 يوليو 2022: إصدار قرار وزاري باستحداث وحدة لمتابعة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي تابعة للإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

5 يوليو 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

3 أغسطس 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة.

3 أغسطس 2022: قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية.

ديسمبر 2022: تم الانتهاء من إعادة تقييم 44 منشأة فندقية في الأقصر وأسوان من بينها 38 منشأة فندقية عائمة 6 منشأة فندقية ثابتة، كما تم تخفيض درجة النجومية لـ 46 منشأة فندقية في الآقصر وأسوان من بينها 38 منشأة فندقية عائمة و8 منشأة فندقية ثابتة، وذلك وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (New Hotel Criteria).