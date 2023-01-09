اليوم السابع
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زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة تانيمبار بإندونيسيا

الإثنين، 09 يناير 2023 08:16 م
زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة تانيمبار بإندونيسيا مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الإثنين، إن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر يضرب منطقة تانيمبار التي ينتشر بها العديد من الجزر.

ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار، بينما يتوقع مسؤولون محليون حدوث موجات مد عاتية "تسونامي."

وتتعرض الأراضي الإندونيسية للعديد من الهزات الأرضية، ففي نوفمبر الماضي، ضرب زلزال جزيرة جاوة الإندونيسية مما أسفر عن مقتل نحو 162 شخصا وإصابة المئات.

هذا الزلزال بلغت قوتة 5.6 درجة على مقياس ريختر في بلدة سيانجور في جاوة الغربية، على عمق ضحل يصل إلى 10 كيلومترات.

 

 

 

 


زلزال

زلزال تانيمبار

إندونيسيا

زلزال إندونيسيا

تانيمبار



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