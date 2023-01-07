وأوضحت وكالة آنتارا الإندونيسية إنه تم الإجلاء بناء على المعلومات الواردة من مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية، حسبما أفاد رئيس وكالة الحفاظ على الموارد، أردي أندونو.



وذكر أندونو أنه كان هناك 40 متسلقًا على جبل مارابي عندما ثار صباح يوم السبت، متابعا أنه نقلا عن بيانات من الوكالة صعد عشرين شخصا يوم /الخميس/ الماضي، كما صعد 20 شخصا أمس /الجمعة/ على الجبل، حيث أقام المتسلقون الخيام على المنحدرات الصخرية السفلية.



وأضاف أن 20 متسلقًا قد نزلوا من هناك، بينما لا يزال هناك 20 متسلقًا آخر، موضحا "إذا هدأ الثوران، فسنقوم بعملية مسح للمنطقة لضمان سلامة فريق الإجلاء".



وكانت الوكالة قد أغلقت مسار المشي في نهاية عام 2022 حتى 2 يناير 2023، وبعد اندلاع البركان اليوم، أغلقت الوكالة مرة أخرى مسار المشي لمسافات طويلة.



وأوضح أندونو أن "أحد أسباب إغلاق مسارات المشي لمسافات طويلة من ديسمبر 2022 إلى 2 يناير 2023 هو زيادة نشاط الزلزال".



وثار بركان جبل مارابي صباح اليوم /السبت/ الماضي عندما نفث رمادا سميكا لأكثر من 300 متر فوق القمة، أو 3191 مترًا فوق مستوى سطح البحر.