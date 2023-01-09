رئيس حى الزهور ببورسعيد: تشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة التعاونيات

جاء ذلك خلال المتابعة اليومية لتنفيذ تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التى تقضى بغلق وتشميع "سناتر" الدروس الخصوصية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على انتظام العملية التعليمية والتزام الطلاب بالحضور بمختلف مراحل التعليم.

ومن جانبه أكد "الوالى" بأنه قام بتنفيذ قرار الغلق وتشميع الـ 3 سناتر بمنطقة التعاونيات بحى الزهور بحضور لمياء الجيار سكرتير حى الزهور والجهات المعنية وإدارة الإشغالات فى إطار الجهود المستمرة لمواجهة هذه الظاهرة لدعم الجهود التنفيذية بالمحافظة.

ومن جهة أخرى تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها، و تشمل أعمال تطوير شاملة لمناطق قبضايا وشباب المدينة وعلى بن أبي طالب، لأحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور، رافقه وفوزي الوالي رئيس الحي، ومسئولي الشركات الهندسية القائمة على التطوير.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مسئولي التطوير مستجدات العمل بالمنطقة، ونسب التنفيذ في أعمال الرصف وأعمال تركيب بلاط انترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لافتا أن هناك متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المختصة لمعدلات العمل أولا بأول، بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال، والاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا، مشيرًا إلى أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا.