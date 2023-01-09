وأشار تشن تساو، الباحث في المعهد الوطني للسيطرة على الأمراض الفيروسية والوقاية منها التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية - بأنه حول المخاطر المتزايدة للحالات القادمة من الخارج التي تسببها المتغيرات الفرعية XBB، فإن الأجسام المضادة التي ينتجها المصابون مؤخرًا بالسلالات الفرعية BA.5.2 وBF.7 ستحميهم من المتغيرات الفرعية XBB إلى حد ما.

وفي الوقت نفسه، عززت الصين نظام المراقبة على متغيرات فيروس كورونا الجديد وأعدت خطط استجابة مستهدفة.