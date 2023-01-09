خبراء أمنيون: من يتعرضون لعمليات نصب وتزوير واحتيال لديهم صفة الطمع

كتب أحمد عرفة

سلطت قناة إكسترا نيوز ، الضوء على ظاهرة التزوير في شخصيات رسمية وانتحال الصفة، حيث قال اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن طريقة النصب وانتحال الشخصية، موجود منذ زمن، ولكن طريقته تختلف مع كل عصر.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن الأسلوب الخاص بالاحتيال والنصب يختلف، والمجنى عليه يختلف، وصورة المتهم تختلف مع تقدم وسائل التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تطور وسائل التواصل الاجتماعى دفعت البعض لمعرفة تفاصيل حياة أشخاص آخرين بسهولة للغاية ، موضحا أن المجنى عليه في قضايا النصب والاحتيال دائما ما يكون لديه صفة الطمع .

فيما قال اللواء محمد زكى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك أطراف متعددة في عمليات التزوير والنصب والاحتيال، وأول طرف هو الطرف الذى يقوم بعملية النصب من خلال انتحال الشخصية .

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق ، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن الطرف الثانى هو الطرف الذى يتربح من خلال علاقته بالطرف الأول ، متابعا: أصبحما في عالم كونية صغيرة وأصحبت هناك عمليات نصب عبر الإنترنت .

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أنه يتم استثمار جهل العميل واستثمار عدم اطمئنانه بالقنوات الشرعية السليمة ولجوئه لوهم أن هناك وظيفة عظيمة أو تربح سهل من أحجل النصب والاحتيال عليه.