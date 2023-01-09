حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالتعاون والاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة تموينية لضبط ومراقبة المخابز والمحال التجارية بحيِّ ثالث الإسماعيلية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من الأوزان، وتاريخ صلاحية المنتجات المقدمة للمستهلك، وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حيِّ ثالث الإسماعيلية.

واستهلت الحملة عملها بالمرور على منفذين لبيع الدواجن ومنتجات اللحوم بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، للتأكد من توافر كافة المنتجات وبأسعار مناسبة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ومطابقة الأوزان المطبوعة على كافة المنتجات بالوزن الفعلي، وتم التنبيه علي إدارة المنفذين بضرورة الإعلان عن أسعار كافة المنتجات بشكل واضح، وعمل قائمة أسعار تضم كافة المنتجات ووضعها في مكان ظاهر للمواطنين.

تلا ذلك المرور على أحد المخابز السياحية بالشارع التجاري بحيِّ ثالث، للتأكد من عمل المخبز طبقًا للضوابط التي يحددها القانون، وعدم استخدامه دقيق مدعم بما يخالف القانون.

وتم ضبط 2400 كيلوجرام دقيق مجهول المصدر بالمخبز بدون أي سند قانوني أو فواتير، وتم مصادرة الكمية المضبوطة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالمخبز، ومحضرًا آخر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كا تم المرور على أحد المحال التجارية لبيع الخضروات والفاكهة بالشارع التجاري أيضًا، للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وأسعارها، وتم تحرير محضر أشغال طريق للمحل لتعديه على الطريق العام.

و تم المرور على أحد منافذ بيع الدواجن ومنتجات اللحوم بالمنطقة الخامسة بجوار نادي المنتزه بحي ثالث، للتأكد من توافر كافة المنتجات وبأسعار مناسبة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ومطابقة الأوزان المطبوعة على كافة المنتجات بالوزن الفعلي، وتم التنبيه على إدارة المنفذ بضرورة الإعلان عن أسعار كافة المنتجات بشكل واضح، وعمل قائمة أسعار تضم كافة المنتجات ووضعها في مكان ظاهر للمواطنين.

ثم اختتمت الحملة عملها بالمرور على أحد المحال التجارية بسور حديقة الخالدين بالمنطقة الخامسة بحي ثالث، للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، والإعلان عن أسعارها بشكل واضح، ومراجعة أسعار الأرز المعبأ بالمحل.

وتم التنبيه على إدارة المحل بضرورة تغطية اللحوم المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين، ووضع قائمة بأسعار اللحوم ومصنعاتها بشكل ظاهر وواضع للمستهلك.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وعرضها بأسعار عادلة، وجودة مناسبة لمواطني محافظة الإسماعيلية.