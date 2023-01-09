حبس سائق اختلق واقعة تعرضه للسرقة وأطلق عيارا ناريا على نفسه بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق فى القليوبية ، حبس سائق، لادعائه تعرضه لواقعة سرقة بالإكراه وإطلاق الرصاص على نفسه وأبلغ السائق الشرطة بأنه تعرض لسرقة مبلغ مالي منه، وتبين أنه استولى على المبلغ لمروره بضائقة مالية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة تعرض سائق بإحدى الشركات بناحية الخانكة لسرقة مبلغ مالي منه، وإطلاق الرصاص عليه، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري، حيث تبين عدم صدق رواية السائق، وأنه هو من استولى على المبلغ، وأنه هو من أصاب نفسة للاستيلاء على الأموال لمروره بضائقة مالية، وتم التحفظ على السائق، وأرشد عن الأموال، وتولت النيابة التحقيق.

كان رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، تلقى بلاغا من سائق مقيم بمحافظة أسيوط، يفيد بأنه أثناء توقفه بالسيارة قيادته، تابعة لإحدى شركات توصيل الطلبات، بدائرة المركز فوجئ بسيارة ملاكي، بدون لوحات معدنية، تقف بجواره، وترجل منها 3 أشخاص مجهولين، وقام أحدهم بإشهار سلاح ناري، واستولوا منه على مبلغ مالي خاص بالشركة محل عمله، ولدى قيامه بمقاومتهم أطلق أحدهم عيارا ناريا تجاهه، مما أحدث إصابته بطلق ناري.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية، وتوصلت تحريات مدير إدارة البحث الجنائي إلى عدم صحة الواقعة، وأن السائق المُبلغ هو من اختلق الواقعة، وبتطوير مناقشته اعترف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية عقد العزم على اختلاق الواقعة للاستيلاء على المبلغ المالي، وقام بإعطائها لأحد أصدقائه لتوصيلها لمحل سكنه، وعقب ذلك توجه المُبلغ لمحل الواقعة وأحدث إصابته بنفسه باستخدام "فرد محلي"، وادعى تعرضه لواقعة السرقة، وبإرشاده ضُبط المبلغ المستولى عليه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.