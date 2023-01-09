جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بمحو الأمية

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن تحقيق الجامعة المركز الثالث علي مستوي الجامعات المصرية في مجال محو الأمية بدورة أكتوبر 2022م، بمحو أمية 17494 دارسا، كما حصدت كلية التربية بالجامعة علي المركز الأول على مستوى الكليات بالجامعات المصرية بمحو 6121 أمياً ناجحاً، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق ان الجامعة مستمرة في بذل مزيداً من الجهد بمشروع محو الأمية، والذي يأتي على رأس أولويات العمل الجامعي، وذلك انطلاقاً من واجبها الوطني للقضاء على التحدي، والذي يمثل هدفً استراتيجياً للدولة المصرية، وايضاً تفعيلًا لدورها في خدمة المجتمع، وتنفيذاً لمبادرة سوهاج خالية من الامية 2030 وذلك عن طريق استثمار طاقات طلاب الجامعة، والذي يتم تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة والتحفيز لهم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكد عبدالخالق على أن الجامعة حققت نتائج مشهودة في مجال محو الأمية، و قفزات متتالية لتحقيق الصدارة بين الجامعات المصرية خلال الدورات المختلفة لعام 2022، مشيرًا إلى أنه ما زالت النجاحات تتوالى، وذلك تأكيداً لدور الجامعة الهام في المساهمة بخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، والتي يأتي على رأس أولوياتها الاهتمام بالعنصر البشري.

وقدم الدكتور مصطفي عبد الخالق شكره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعمه اللا محدود للجامعة في هذا المجال، كما توجه بالشكر والامتنان لشركاء النجاح الدكتور حسان النعماني والدكتور عبد الناصر ياسين و الدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والدكتور عماد صموئيل عميد كلية التربية صاحبة المركز الأول بين جميع الكليات علي مستوي الجامعات المصرية، ومركز تعليم الكبار ووحداته وعلى رأسه الدكتورة خديجة عبد العزيز مدير المركز، محمد الدالى رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، وإلى كافة الهيئة التدريسية الذين ساهموا في هذا المجال، وإلى الطلبة والطالبات الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا النجاح.