جامعة سوهاج تمنح درجة الماجستير لــ 6 باحثين وافدين من دولة الكويت

سوهاج - محمود مقبول

منحت كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، 6 باحثين وافدين من دولة الكويت درجة الماجستير، وذلك فى تخصص المناهج وتدريس التربية الرياضية، حيث تم عقد المناقشات العلمية على مدار يومين، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعى القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تقدم كافة التيسيرات للوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص إجراءات التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة لهم، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة الخاصة دعم مبادرة "ادرس فى مصر" بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمى متميز فى الشرق الأوسط تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأضاف عبد الخالق أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم أفضل الخدمات لهم لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين، وتأكيد على دور الجامعة الرائد باعتبارها منارة للتعليم.

وشهد الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فعاليات المناقشات العلمية مرحباً خلال كلمته بالطلاب الوافدين وبأعضاء لجنة المناقشة والحكم، معرباً عن سعادته بالتواصل ونقل الخبرات بين الجامعات العربية والجامعات المصرية، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على دعم وإنجاح المبادرة الرئاسية ادرس فى مصر وتحقيق أهدافها، حيث يسهم زيادة أعداد الطلاب الوافدين فى رفع التصنيف الدولى للجامعه، وزيادة مواردها الذاتية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعة ونظرائها بالدول العربية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أن هيئة الإشراف على رسائل الماجستير ضمت كلاً من ‏الدكتور محروس محمود محروس والدكتور إبراهيم البرعى قابيل اساتذة المناهج وتدريس التربية الرياضية المتفرغين، والدكتور محمد كمال خليل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف أبو الوفا عبد الرحيم رئيس قسم المناهج بالكلية، والدكتور طه محمد السيد استاذ مساعد بقسم المناهج، وكلاً من الدكتور مصطفى زغلول قبيصى والدكتور محمود على عثمان مدرسين بقسم المناهج.

وذكر الدكتور محمد كمال خليل أن لجنة الحكم والمناقشة ضمت نخبة من اساتذة المناهج وتدريس التربية الرياضية بجامعات سوهاج وأسيوط وجنوب الوادى وأسوان، حيث تم منح درجه الماجيستير لكلاً من الباحث خالد شامان عايد عيد، والباحث عبدالله معاود شامان عابد، الباحث فهد خالد سلطان نجا المطيرى، الباحث جاسم عبدالله نجم عبدالله، الباحث خالد مسبل على العنزى والباحث ناصر معاود شامان عايد المطيرى.