تعليم الوادى الجديد: لم نتلق أى شكاوى بامتحانات النقل ونسبة الحضور 99%

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن غرفة ألعمليات بديوان عام المديرية المشكلة، لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل، لم تتلق أى شكاوى وأن لجان سير الامتحانات آمنة ومستقرة ولم تسجل غرف العمليات أى شكاوى أو تجاوزات فى يومها الأول وان نسبة الحضور اليوم تعدت 99 %، موجها التحية والتقدير لغرفة العمليات بالمديرية وافرعها بجميع الادارات التعليمية لحسن الآداء والتميز فى العمل والذى له أبلغ الأثر فى سير أعمال الامتحانات بهدوء واستقرار.

وأجرى وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات صفوف النقل والتى انطلقت اليوم بجميع مدارس المحافظة، وتضمنت جولة اليوم مدارس، 6 أكتوبر الإبتدائية، ناصر الإعدادية، التربية الفكرية، واطمأن على انتظام سير الامتحانات وناقش الطلاب حول وضوح الورقة الامتحانية موجها لهم بالتأنى والتريث فى قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدا عن أى توتر، لافتا إلى توجيهاته المستمرة لمديرى الإدارات التعليمية بالالتزام بجميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات والتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن عدد اللجان الامتحانية 299 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس.

وأوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تُجرى لتلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، والصفين الأول والثانى للمرحلة الإعدادية ومدارس التربية الخاصة( الأمل للصم وضعاف السمع من الصف الرابع حتى الثانى الثانوي)، والصف الثالث الإعدادى المهنى وصفوف النقل للفصل الواحد والصف الأول للتعليم الفنى ومدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، وجرى تجهيز كافة اللجان وتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

واضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية مجهزة بشبكة سكايب التكنولوجية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة أعمال امتحانات صفوف النقل، مؤكداً على أن غرفة عمليات بالديوان العام فى تواصل لحظى ومستمر مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس ( غرفة بكل إدارة تعليمية ) لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور.