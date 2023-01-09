وكيل التعليم بالوادى الجديد يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أجرى الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات صفوف النقل، والتى انطلقت اليوم بجميع مدارس المحافظة، وتضمنت جولة اليوم مدارس 6 أكتوبر الابتدائية، ناصر الإعدادية، التربية الفكرية.

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على انتظام سير الامتحانات، وناقش الطلاب حول وضوح الورقة الامتحانية، موجها لهم بالتأنى والتريث فى قراءة الأسئلة ومراجعة الإجابات.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان، لتهيئة الأجواء الهادئة المساعدة فى تركيز الطلاب وبما يضمن سير العمل بعيدا عن اى توتر، لافتا إلى توجيهاته المستمرة لمديري الإدارات التعليمية بالإلتزام بجميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات والتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن عدد اللجان الامتحانية 299 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس.

وأوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تُجرى لتلاميذ الصفوف الرابع و الخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني للمرحلةالإعدادية ومدارس التربية الخاصة( الأمل للصم وضعاف السمع من الصف الرابع حتى الثاني الثانوي)، والصف الثالث الإعدادي المهني وصفوف النقل للفصل الواحد والصف الأول للتعليم الفني ومدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية، وجرى تجهيز كافة اللجان وتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

واضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية مجهزة بشبكة سكايب التكنولوجية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة أعمال امتحانات صفوف النقل، مؤكداً على أن غرفة عمليات بالديوان العام فى تواصل لحظى ومستمر مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس ( غرفة بكل إدارة تعليمية ) لمتابعة سير أعمال الإمتحانات لحظة بلحظة و تذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور .

أكد مدير التعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة، وجرى التشديد على إلتزام الجميع بالقواعد المنظمة ، والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن ، لحسن وإنتظام العمل.