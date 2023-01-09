انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالدقهلية للمرحلة الابتدائية

أجرى ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحان بإدارتى أجا وغرب المنصورة التعليمية، حيث تفقد لجنة مدرسة الشهيد محمد فتوح الابتدائية، حيث أدى 120 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية امام 6 لجان امتحانية وجاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط وتفقد لجنة مدرسة الشهيد الدكتور خالد محسن الابتدائية حيث أدى 94 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية امام 5 لجان امتحانية وتابع مدرسة نوسا الغيط الإعدادية بنين حيث يؤدى 242 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادى مادة اللغة العربية امام 11 لجنة امتحانية وتفقد مدرسة الشهيد السيد السيد عبدة بسلكا التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث ادى 200 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية أمام 10 لجان امتحانية وأكد شعبان أن اليوم الاثنين الموافق 9/1/2023 أول ايام الامتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تستمر حتى الأربعاء فى 25/1/2023 وفق الجدول المعتمد.

وأشار شعبان إلى أن إجمالى عدد 332402 من الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم للمرحلة الإعدادية (الصف الأول الإعدادى 128359 والصف الثانى الإعدادي 105130 والصف الثالث الإعدادي 118913) وإجمالى عدد طلاب المرحلة الابتدائية 417682 من الطلاب (عدد طلاب الصف الرابع 139206 وعدد طلاب الخامس 144501وعدد طلاب الصف السادس 133975 ).

وأوضح ناصر انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف عملية فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة

وشدد وكيل وزارة تعليم الدقهلية على ضرورة الانضباط داخل وخارج اللجان ومنع الغش بكافة سبلة وضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات والتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة الاطمئنان ومتابعة سير الامتحانات.