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الوكالة الأمريكية للتنمية: نحتفل بمرور 100 عام من الشراكة مع مصر

الإثنين، 09 يناير 2023 01:08 م
الوكالة الأمريكية للتنمية: نحتفل بمرور 100 عام من الشراكة مع مصر ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر
كتب سمير حسنى

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قالت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، نحتفل بمرور 100 عام من الشراكة وسوف نمضي في هذا التعاون قدما، مشيرة إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية ساهمت في تعطل سلاسل الغذاء لا سيما الزيوت والقمح والمحاصيل الاستراتيجية، فكانت لتلك الحرب تبعات سلبية على مصر باعتبارها من كبرى الدول المستوردة للحبوب.

 

كشفت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بحضور الرئيس السيسي: عن أن الرئيس الأمريكي دعم الاقتصاد المصري بقيمة 50 مليون دولار، استهدف هذا الدعم المزارعين المصريين عن طريق تعويض الفقد وتأهيلهم لمزيد من الزراعة والإنتاجية".

 


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